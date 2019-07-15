В понедельник, 15 июля, сотрудники Госслужбы Украины по ЧС возобновили поисковые работы на месте смещения грунта со склона на морском берегу рядом с пансионатом "Борей" в Одессе, которое произошло накануне. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 21:35 14 июля спасатели обследовали 70 кв м смещения. Погибших и пострадавших не обнаружено. Ночью поисковые работы были приостановлены в связи с невозможностью контроля за возникновением повторного оползня со склона и угрозой травмирования личного состава", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, для проведения поисковых работ было привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава.

Напомним, в Киевском районе (Одесская обл.) произошло смещение грунта между центральным пляжем и пансионатом "Борей" на площади около 150 кв.м

Ранее сообщалось, что новые трещины на Пешеходном мосту в Киеве могут быть предвестником оползня .

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