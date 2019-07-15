По мнению пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого обвиняют в госизмене и незаконном обороте оружия, сегодня, 15 июля, может выйти на свободу. Об этом Сарган написала в своем Facebook.

"Сегодня в 16:15 в помещении Подольского райсуда состоится заседание по делу руководителя пропагандистского на территории Украины информагентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского", - сообщила Сарган.

Затем чиновница высказала предположение, что журналиста отпустят, и нелестно отозвалась о суде, который якобы заботится о террористах.

"Что ожидается? Что этот человек, официально, по решению суда, выйдет на свободу. Благодаря чему? Благодаря: а) решению Конституционного суда, который "заботится" о террористах и ​​госизменниках; б) привезенному российским журналистом письму мамы и маленькой записочке, которую передали в руки президенту. Потому что потом произошел телефонный разговор между Владимиром и Владимиром", - написала Сарган.

Скриншот: Facebook/ LarysaSargan

Помощница Луценко убеждена, что Кирилл Вышинский важен для Путина и значит для главы РФ больше, чем все украинские пленные. Поэтому на одного Вышинского можно было бы обменять 24 украинских моряков, Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко.

Напомним, упомянутое Сарган письмо от матери журналиста Вышинского Путину передал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Ранее "Страна" сообщала, что суд по делу Вышинского перенесли с 3 на 15 июля из-за неготовности прокуроров.