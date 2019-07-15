Ученые из Херсона продемонстрировали публике первую партию настоящих жемчужин, которые были выращены в искусственных условиях. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что 200 маленьких жемчужин выросли в лаборатории, внутри местных моллюсков, которых наши ихтиологи выловили прямо в Днепре.

Вместо песчинок, как в природных условиях, в них вкладывали бисер - до 20 штук. Такие моллюски жили в аквариуме вместе с рыбами и раками, а питались тем, что отфильтровали в воде.

Видео: YouTube/ТСН

Ранее сообщалось, что ученые требуют высадить триллион деревьев, чтобы спасти Землю от глобального потепления.

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