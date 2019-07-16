В Украине уже в это воскресенье, 21 июля, пройдут парламентские выборы и украинцы смогут проголосовать в пользу того или иного кандидата.

Бюллетени будут иметь 8 уровней защиты, а на листах впервые напечатают изображение парламента. Проголосовать "против всех" не будет возможным из-за отсутствия соответствующей графы в бюллетене. Информацию напечатают на украинском языке с одной стороны документа.

Всего ЦИК изготовит 63 миллиона 611 тысяч 464 бюллетеней. Около 30 млн бюллетеней отпечатают для мажоритарных округов, остальные - для общегосударственного и за границу. На печать пойдет 14 миллионов листов защищенной бумаги формата 62×81 см и общим весом 540 тонн. Интересно, что высота стопки всех бюллетеней может сравниться с единственным шеститысячником Африки - горой Килиманджаро.

"Страна" собрала всю информацию о бюллетенях на выборах-2019.

Сколько и какими будут бюллетени

ЦИК еще 11 июля показала, как будут выглядеть бюллетени. Их несколько видов: серо-голубой документ 20×60 см по многомандатным округам и несколько бюллетеней по мажоритарным округам песочного цвета: малоразмерный 20×20 см, а также длинный бюллетень - 20×80 см. Стоимость печати бюллетеней начинается от 4 грн. 20 коп. по многомандатному округу и достигает 4 грн. 60 коп. - по мажоритарному.

Бюллетени многомандатных округов

В этом бюллетене 22 политические силы, которые расположились в ряд от 1 до 22 благодаря жеребьевке. Последним в списке расположилась партия "Рух новых сил Михаила Саакашвили", после чего лидер партии хотел изменить номер в списке в судебном порядке. Однако все осталось неизменно в том числе из-за широкого распространения номеров в политической агитационной рекламе, которые послужили определенным маркером узнаваемости для избирателя. В каждой из представленных партий - пятерка лидеров.

"Оппозиционный блок" (223 зарегистрированных кандидатов): Мураев Е., Вилкул А., Кернес Г., Труханов Г., Бойченко В.; "Сила и честь" (76 зарегистрированных кандидатов): Смешко И., Сотник Е., Чубаров Р., Мирошниченко И., Замана В.; ВО "Батькивщина" (205 зарегистрированных кандидатов): Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В., Соболев С., Кондратюк Е.; Партия "Патриот" (122 зарегистрированных кандидатов): Голомша Н., Серый Н., Филипчук Г., Журавчак А., Бобул И.; "Сила Людей" (46 зарегистрированных кандидатов): Солонтай А., Сова С., Еднак О., Омельчук О, Тарасов Д.; "Оппозиционная платформа - За жизнь" (181 зарегистрированный кандидат): Бойко Ю., Рабинович В., Медведчук В., Королевская Н., Левочкин С.; "Партия зеленых Украины" (43 зарегистрированных кандидатов): Бодун Т., Кононов В., Луговик С., Зискин А., Крупко Э.; Партия "Всеукраинское объединение "Факел" (59 зарегистрированных кандидатов): Однорог Т., Крамар А., Гончаров А., Евчук О., Милко Н.; Политическая партия "Самопомощь" (93 зарегистрированных кандидатов): Садовой А., Квасницкая О., Дрик А., Бедняк Т., Сыроид О.; "Европейская Солидарность" (100 зарегистрированных кандидатов): Порошенко П., Парубий А., Геращенко И., Забродский М., Федина С.; "Украинская стратегия Гройсмана" (63 зарегистрированных кандидатов): Гройсман В., Гриневич Л., Саенко А., Джапарова Э., Нищук Е.; "Гражданская позиция" (164 зарегистрированных кандидатов): Гриценко А., Добродомов Д., Томенко Н., Катеринчук Н., Соловьева М.; "Социальная справедливость" (154 зарегистрированных кандидатов): Шлапак А., Дичек А., Сорока С., Сирота С., Сергеева Ю.; "Слуга народа" (192 зарегистрированных кандидатов): Разумков Д., Стефанчук Р., Венедиктова И., Арахамия Д., Янченко Г.; "Сила права" (62 зарегистрированных кандидатов): Сенченко А., Данилюк А., Василенко В., Черноусько Ю., Полях А.; "Радикальная партия Олега Ляшко" (214 зарегистрированных кандидатов): Ляшко О., Галасюк В., Лозовой А., Маковецкая И., Савка И.; "Партия Шария" (30 зарегистрированных кандидатов): Шарий А., Бондаренко О., Белоглазова А., Уллах П., Евтухов Е.; "Голос" (174 зарегистрированных кандидатов): Вакарчук С., Клименко Ю., Рудик К., Железняк Я., Устинова А.; "Независимость" (60 зарегистрированных кандидатов): Могилев А., Ступак И., Зюбанова Т., Фаринник В., Черных С.; "Аграрная партия Украины" (174 зарегистрированных кандидатов): Поплавский М., Бортич Л., Марчук Д., Мадей А., Шушкевич В.; Всеукраинское объединение "Свобода" (224 зарегистрированных кандидатов): Тягнибок О., Билецкий А., Ярош Д., Тарасенко А., Кошулинский Р.; Рух новых сил Михаила Саакашвили (88 зарегистрированных кандидатов): Саакашвили М., Сакварелидзе Д., Доний А., Соломатина А., Лановой В..

Бюллетени мажоритарных округов

В каждом мажоритарном округе - свой уникальный бюллетень. Нет ни типового списка, ни единого размера. Размер мажоритарного списка будет зависеть от количества кандидатов в нем. В самом коротком списке - пятью кандидатов (примером, округ №188 в Хмельницком). Список с самым большим количеством мажоритарщиков уедет в Одессу (46 кандидатов).

Бюллетень для голосования на выборах в Раду. Фото: В.Артюшенко

Бюллетени парламентский выборов 2019 Фото: facebook.com/UACEC

Бюллетень для голосования. Скандалы

Когда было отпечатано уже пять миллионов бюллетеней, разразился скандал. В конце июня ЦИК включила в него партию Михаила Саакашвили "Рух новых сил". Однако сделано это было без жеребьевки. Поэтому апелляционный суд Киева постановил провести новую жеребьевку.

То есть - изменить очередность партий в бюллетене.

Это вызвало скандал в ЦИК. Там заявили, что напечатали уже миллионы бюллетеней и не успеют их перепечатать до дня выборов.

То же самое заявили и в партии "Слуга народа". Стало очевидно, что власть против перепечатки бюллетеней.

Это могло объясниться тем, что для партии Зеленского было выгодно первое место в списке у "Оппозиционного блока" Ахметова-Коломойского, который должен оттянуть голоса у "Оппозиционной платформы" Медведчука-Бойко – главного конкурента "Слуги народа" на юго-востоке Украины.

А повторная жеребьевка гарантированно лишает "Оппоблок" первой позиции. Что дает "Платформе" шансы ускорить свой рост, который и так составляет 4-5% в месяц.

В итоге ЦИК обратился в Верховный суд, и тот отменил решение о пережеребьевке.

В Раду пройдут 425 нардепов вместо 450

Парламент девятого созыва будет насчитывать – 424 депутата (вместо привычного числа из 450 нардепов) из-за невозможности проведения выборов в Донецке, Луганске и аннексированном Крыму.

Все нардепы будут выбраны пропорционально - 50% из партийных списков и 50% - победителей на мажоритарных округах. Всего в выборах на округах примут участие 3038 кандидата. По избирательным спискам баллотируются 2746 кандидатов - из них в парламент пройдут 212 человек.