В сети появилось фото рухнувшего вчера, 14 июля, вертолета Robinson, в котором погиб Игорь Никитин, ранее обучавший президента России Владимира Путина управлять дельталетом.

Об этом передает агентство "Интерфакс".

Авиакатастрофа с участием вертолета Robinson R-22M произошла в Подмосковье.

Фото: МЧС России по Московской области

Вертолет с главой Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Никитиным на борту взлетел с территории планерного клуба в деревне Шевлино на берегу Истринского водохранилища. По словам очевидцев, перед крушением пилот пытался посадить борт, однако вертолет ударился о землю и развалился.

Игорь Никитин приобрел известность благодаря тому, что он провел для Владимира Путина курс по управлению дельталетом. После этого в сентябре 2012 года Путин совершил полет со стерхами.

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