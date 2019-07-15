В США прошла серия арестов нелегальных мигрантов, которых депортируют с территории страны. Об этом сообщает телеканал Fox News.

"Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) обновила свой ранее объявленный план по задержанию тысяч нелегальных иммигрантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция началась в ночь с субботы на воскресенье в 10 городах страны.

"Мы предпринимаем целенаправленные принудительные меры в отношении определенных людей, которые уже провели день в суде по миграционным делам, и которым было предписано в судебном порядке покинуть страну", - заявил глава федеральной Службы иммиграционного и таможенного контроля Мэттью Олбенс.

До этого президента США Дональд Трамп объявил о начале процесса депортации нелегалов из Америки.

Ранее сообщалось, что украинцы составили 80% нелегальных трудовых мигрантов Чехии.

Также мы писали, что группа нелегалов с островов в Индийском океане попалась при переходе украинской границы с Польшей.