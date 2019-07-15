На этой неделе в Киеве, с 15 по 21 июля, ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха +20...+29. Причем теплеть начнет к выходным, которые, кстати, намечаются без осадков. Воскресенье, 21 июля, будет самым теплым и солнечным днем недели.

"Страна" собрала информацию от шести погодных ресурсов о том, какой будет погода в столице в ближайшие семь дней.

Укргидрометцентр

По данным Укргидрометцентра, на этой неделе в Киеве возможны грозовые дожди - с понедельника по среду. В эти дни днем ожидается до +21...+24. С четверга - до +25. Ночью +13...+15.

Sinoptik.ua

Судя по данным сайта Sinoptik.ua, дождевики и зонты на этой неделе лучше не выкладывать из сумок до 19 июля. Распогодится только к пятнице и на выходных. Дневная температура на этой неделе будет сохраняться на уровне +19...+24. Ночью +13...16.

Gismeteо

Сайт Gismeteо прогнозирует, что дожди на этой неделе в Киеве будут идти каждый день. С понедельника по четверг включительно - с грозой. Воздух прогреется до +19...+25. Самыми теплыми днями недели станут суббота и воскресенье, когда потеплеет до +28. Ночью +13...+16.

Мeteoprog.ua

Ресурс Мeteoprog.ua обещает меньше осадков, чем другие ресурсы: с понедельника по среду. При этом 16 и 17 июля это будет небольшой дождь. В воскресенье и субботу, 20 и 21 июля, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +20...+25. На выходных до +26. Ночью +13...+18.

Weather.com

Сайт Weather.com сообщает о грозе в понедельник. Во вторник - без осадков. В среду и четверг - проливные дожди. Дневная температура: +19...+28. Теплее всего - в воскресенье, 21 июля.

Opogode

Синоптик ресурса Opogode Наталья Диденко сообщила, что понедельник, 15 июля, в Украине начнется умеренным теплом и грозовыми локальными ливнями на Западе, Севере и в большинстве центральных областей. При грозах возможны шквалы. В Киеве в понедельник - местами дожди с грозами. Температура воздуха в столице предполагается +21....+22.

Во вторник, 16 июля, грозовой фронт будет перемещаться на восток, где пройдут осадки. Но это не значит, что на остальной территории страны выглянет солнце. Там будут идти локальные дожди. Температура воздуха на территории большинства областей 16 июля +20...+25.

Во второй половине недели температура постепенно начнет повышаться и на выходных достигнет летних +30.

Напомним, что синоптик сообщила, какой будет в Украине погода в первый рабочий день недели.

Ранее "Страна" также сообщала, что новая рабочая неделя в Украине будет теплой, но с грозовыми дождями.