В "Слуге народа" опровергают, что Алексей Сердюков, виновник смертельного ДТП под Полтавой, имеет к ним отношение
Партия "Слуга народа" отрицает, что спровоцировавший аварию на дороге Полтава - Диканька Алексей Сердюков является ее членом. Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице политсилы.
В "Слуге народа" заявили, что Сердюков не является и членом партии.
"Официально: Алексей Сердюков, по которому появилась информация в СМИ о ДТП на Полтавщине, не является главой ячейки партии "Слуги народа" в Полтаве, также он не является членом партии", - сказано в сообщении.
Скриншот: Facebook/ sluganarodu.official
Пресс-служба партии попросила СМИ внимательнее относиться к публикуемой информации.
"Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам информации", - отмечено в заявлении.
"Страна" рассказывала о подробностях аварии с участием Сердюкова. В результате ДТП пострадали 4 человека, одна женщина погибла.
Поначалу утверждалось, что за рулем Toyota, спровоцировавшей аварию, находилась женщина. Но затем Алексей Сердюков написал в Facebook, что машину вел он. СМИ назвали Алексея Сердюкова руководителем полтавского отделения партии "Слуга народа".