Партия "Слуга народа" отрицает, что спровоцировавший аварию на дороге Полтава - Диканька Алексей Сердюков является ее членом. Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице политсилы.

В "Слуге народа" заявили, что Сердюков не является и членом партии.

"Официально: Алексей Сердюков, по которому появилась информация в СМИ о ДТП на Полтавщине, не является главой ячейки партии "Слуги народа" в Полтаве, также он не является членом партии", - сказано в сообщении.

Скриншот: Facebook/ sluganarodu.official

Пресс-служба партии попросила СМИ внимательнее относиться к публикуемой информации.

"Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам информации", - отмечено в заявлении.

"Страна" рассказывала о подробностях аварии с участием Сердюкова. В результате ДТП пострадали 4 человека, одна женщина погибла.

Поначалу утверждалось, что за рулем Toyota, спровоцировавшей аварию, находилась женщина. Но затем Алексей Сердюков написал в Facebook, что машину вел он. СМИ назвали Алексея Сердюкова руководителем полтавского отделения партии "Слуга народа".