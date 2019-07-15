Украинская певица Анна Корсун, более известная как Maruv, стала блондинкой и опубликовала эпатажные снимки с выступления в Одессе. Фото появились в Instagram артистки.

На снимках Maruv эффектно позирует с девушками из своей подтанцовки - в своем фирменном стиле, который она называет "интеллигентной провокацией".

Фото: Instagram/maruvofficial

На первом фото компания девушек предстала в костюмах с элементами садо-мазо вроде кожаных бюстгальтеров и высоких шпильках, а также в полицейских фуражках.

Фото: Instagram/maruvofficial

На втором фото певица и ее танцовщицы облачены в костюмы неонового зеленого цвета.

Это фото светловолосая Maruv подписала тоже весьма провокативно: "Мне нравится с*ка моего пошиба. Она может быть черной, я буду желтой".

Напомним, сейчас в Одессе проходит Х Международный одесский кинофестиваль.

Ранее "страна" сообщала о том, что Maruv показала фото в купальнике с отдыха и заявила, что снова готова "жарить рок".