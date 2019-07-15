15 июля доллар, по курсу НБУ, немного откатился, по сравнению с последним банковским днем - пятницей 12 июля. На прошлой неделе доллар смог стабилизироваться, закрепившись в районе 26 грн.

Мы собрали данные о соотношении доллар к гривне в начале новой недели, а также прогноэы относительно курса.

Курс доллара 15 июля

Нацбанк установил с утра курс доллара на уровне 25,76 грн. То есть, по сравнению с пятницей, 12 июля, американская валюта подешевела на 4 копейки.

Межбанк (на 09:00) сохраняет пятничные котировки 25,75-25,78 грн за доллар, пока активные торг не начались. После того, как банки выйдут с предложениями, курс может меняться.

При этом на наличном рынке, по состоянию на 09:00 котировки были на уровне 25,91-25,95 грн: средняя продажа 25,95 грн и средняя покупка - 25,91 грн.

Фото: minfin.com.ua

Прогнозы

В последний день прошлой недели, 12 июля, торговля на межбанке была не очень масштабной - общий объем безналичных торгов оценили в $125 млн (против $300 млн неделей ранее). Эксперты не исключают, что на этой неделе доллар будет оставаться в пределах примерно 26 грн. Предварительно, предпосылок для подорожания доллара - не будет. Бизнесу нужно будет платить квартальный налог, так что он будет нуждаться в гривне.

Тем временем, в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе, говорится, что в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн.

По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, среднегодовой курс гривны к доллару в 2019 году составил 28,86 грн, а в 2020-2023 годах – 30,6 грн.