Украина попала в топ-10 стран с самым большим объемом мусора на каждого жителя. Первые места списка занимают Канада, Болгария и США. Об этом сообщает ежедневная американская газета "USA Today".

Издание ссылается на данные агентства Tempo. Чтобы определить крупнейших производителей мусора на планете, сотрудники агентства рассчитали количество специальных и регулярных твердых отходов на душу населения, используя базу Всемирного банка. Результаты мониторинга относятся к 2017 году.

Больше всего мусора на одного гражданина страны приходится в Канаде - около 36 тонн. За 2017 год канадцы произвели 1,3 миллиарда тонн мусора, львиную часть которого составляют промышленные отходы от переработки нефти, химического производства и обработки металла.

На втором месте списка значится Болгария с 26,7 тоннами на жителя. Замыкает тройку стран-лидеров США с 26 тоннами на человека.

За лидерами списка следуют:

Эстония - 23,5 тонны мусора на человека;

Финляндия - 16,6 тонны;

Армения - 16,3 тонны;

Швеция - 16,2 тонны;

Люксембург - 11,8 тонн;

Украина - 10,6 тонны;

Сербия - 8,9 тонны.

В Украине за 2017 было произведено более 474 миллионов тонн мусора, из них 448 тонн составили опасные отходы. В то же время в этот период Украина переработала 3,2% мусора, а Канада - 20,6%.

Сообщается, то в ходе исследования Tempo располагало данными из 105 стран, которые предоставляют сведения об опасных отходах.

Напомним, в начале июля Кабмин предложил создать специальный орган по управлению отходами и увеличить штрафы за мусор.

Ранее "Страна" писала о том, что с 1 мая в Украине изменили правила обращения с бытовыми отходами.