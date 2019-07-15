В Луцке 10 человек, отравившихся в одной из местных пиццерий, были госпитализированы с диагнозом острый гастроэнтероколит. Об этом со ссылкой на Государственную служба по чрезвычайным ситуациям в Волынской области сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что посетители пиццерии были доставлены в инфекционную больницу Луцка в течение 11 и 12 июля.

"14 июля в ГСЧС поступила информация что в течение 11-12 июля в областную инфекционную больницу с диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 10 человек, посещавших пиццерию "Феличита" в г. Луцк", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

По состоянию на утро 15 июля в лечебном учреждении остаются все 10 пострадавших. В пиццерии проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, 12 июля "Страна" писала об отравлении 46 детей в оздоровительно-спортивном лагере при молдавском университете, который находится в пгт Сергеевка Одесской области.

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