В 05:40 утра 15 июля, возле села Гуровщина под Киевом произошло крупное ДТП с участием маршрутки Volkswagen LT и легковушки Ford Mondeo. На месте аварии погибли два человека, по пути в больницу скончался еще один человек, 18 были госпитализированы. Об этом сообщает "Информатор".

Маршрутка везла людей из Львова в Киев по Житомирской трассе. В попутном направлении ехал автомобиль Ford. По неизвестным причинам на 34-м километре две машины столкнулись, причем маршрутка снесла отбойник.

Фото: "Информатор"

Водитель и женщина-пассажир Ford погибли на месте. В легковушке также ехал еще один мужчина, которого забрала "скорая". Но от полученных травм он скончался в карете медицинской службы. Пассажиров и водителя маршрутки экстренно госпитализировали в больницы Киево-Святошинского района.

Видео: "Информатор"

Сообщается, что все пострадавшие молодого возраста - 25-30 лет.

К 08:00 движение по Житомирской трассе в сторону Киева было ограничено. Участок трассы, где произошла авария, перекрыт полицией. Образовалась пробка.

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