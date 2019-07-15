В понедельник, 15 июля, в НБУ укрепили курс гривны относительно доллара США и евро. Об этом сообщает пресс-служба банковского регулятора.

Если в последний рабочий день ушедшей недели доллар США стоил 25 гривен 80 копеек, то курс 15 июля составляет 25 гривен 76 копеек. Таким образом, американская валюта подешевела на 4 копейки.

Курс евро по сравнению с пятницей упал существеннее: он был 29 гривен 12 копеек, а стал 28 гривен 98 копеек. То есть евро "похудел" на 14 копеек.

Новый курс российского рубля 15 июля установлен на уровне 0, 408 грн. Это незначительное изменение по сравнению с пятничными 0,409 грн.

Ряд других валют:

польский злотый - 6,79 грн;

турецкая лира - 4,50;

новый израильский шекель - 7,25;

фунт стерлингов - 32,28.

В пятницу "Страна" писала, что Межбанк ушел на выходные с курсом 25,765 грн/$1.

Напомним, ранее мы также сообщали, что по прогнозам американского рейтингового агентства Fitch Ratings, среднегодовой курс гривны в 2019 году может составить 28,86 грн/долл, а в 2020-2023 годах – 30,6 грн/долл.