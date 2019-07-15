В ближайшее время в парламенте Украины предполагается запустить в работу специальную сенсорную кнопку, которая не позволит народным депутатам голосовать за своих коллег.

Об этом "5 каналу" заявил спикер Андрей Парубий, отвечая на вопрос, когда Верховная Рада решит проблему "кнопкодавства".

Он отметил, что этого не успели сделать из-за назначенных на 21 июля внеочередных выборов в парламент, но Аппарату Верховной Рады уже поручено решить все технические вопросы, чтобы ввести сенсорную кнопку.

"И я надеюсь, что Аппарат найдет все необходимые механизмы, в тот период, когда не будет сессии - между 11 июля и первым заседанием Рады нового созыва, чтобы этот период был максимально использован, чтобы в зале сделать переоборудование", - сказал Парубий.

Председатель ВР выразил надежду, что "до конца этой каденции сенсорная кнопка и персональное голосование будет введено". Он также добавил, что издаст соответствующее распоряжение.

Ранее "Страна" сообщала, что Парубий закрыл последнее пленарное заседание этой Рады, но не исключил внеплановый сбор нардепов.

Также мы рассказывали, что Парубий спел гимн с депутатами и выступил с прощальной речью в здании Рады.