Сегодня, 15 июля, день обещает быть умеренно теплым, но дождливым. По всей Украине кроме восточных регионов пройдут грозы. Такой прогноз дает Украинский гидрометцентр.

На всей территории страны в понедельник будет облачно. Переменная облачность без осадков ожидается в Харькове, Днепре, Луганске и Донецке. В остальных регионах будет дождить, возможны грозы.

На севере страны, юге, в центре и на западе пройдут небольшие дожди. А в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях синоптики прогнозируют весьма обильные осадки.

Воздух днем прогреется до +20...+ 22 градусов на западе, севере и в центре страны и до +24...+27 градусов на юге и востоке. Ночью столбик термометра опустится до +9...+15 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В столице в понедельник будет довольно прохладно: +19... +21 градус. Ожидается западный ветер 3-8 м/с. Ночью похолодает до +13...+15.

Ранее Укргидрометцентр предсказывал, что новая рабочая неделя в Украине выдастся в целом теплой, но с грозовыми дождями.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за непогоды в Киеве 14 июля на некоторых дорогах столицы сошел асфальт.