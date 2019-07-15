Наш знаменитый боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBO в легком весе Весилий Ломаченко (13-1, 10 КО) купил себе за океаном и привез в Украину красный спорткар Lamborghini Нuracan.

Видео покупки боксера появилось на Instagram-странице lomus_official.

"Когда заказал американский пассат, а пришла Lamborghini", - так полушутя Василий Ломаченко подписал видео.

Стоит отметить, что наш боксер купил на аукционе в США слегка помятый спорткар, у него после ДТП были вмятины на правой стороне, но позже автомобиль отремонтировали.





Василий Ломаченко осматривает свою крутую тачку, скриншот: Instagram

Также кудесники авторемонта в Telegram-канале "Мир бокса" показали как выглядит крутая тачка после ремонта.

Скриншот t.me/mirboksa

Ранее "Страна" сообщала, что Кролла спустя несколько месяцев нашел в себе силы вспомнить бой с Ломаченко.

Также мы рассказывали, что украинский боксер Ломаченко показал видео, как ловко умеет бить не только руками, но и ногами.