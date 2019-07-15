Василий Ломаченко привез из США Lamborghini Нuracan
Наш знаменитый боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBO в легком весе Весилий Ломаченко (13-1, 10 КО) купил себе за океаном и привез в Украину красный спорткар Lamborghini Нuracan.
Видео покупки боксера появилось на Instagram-странице lomus_official.
"Когда заказал американский пассат, а пришла Lamborghini", - так полушутя Василий Ломаченко подписал видео.
Стоит отметить, что наш боксер купил на аукционе в США слегка помятый спорткар, у него после ДТП были вмятины на правой стороне, но позже автомобиль отремонтировали.
Василий Ломаченко осматривает свою крутую тачку, скриншот: Instagram
Также кудесники авторемонта в Telegram-канале "Мир бокса" показали как выглядит крутая тачка после ремонта.
Скриншот t.me/mirboksa
Ранее "Страна" сообщала, что Кролла спустя несколько месяцев нашел в себе силы вспомнить бой с Ломаченко.
Также мы рассказывали, что украинский боксер Ломаченко показал видео, как ловко умеет бить не только руками, но и ногами.