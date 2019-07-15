Вчера, 14 июля, возле деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья потерпел крушение вертолет Robinson. В авиакатастрофе погиб глава Объединенной Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Об этом передает Lenta.

Игорь Никитин в свое время обучал президента России Владимира Путина управлять дельталетом. Напомним, что в 2012 году президент России на дельталете пролетел во главе стаи журавлей-стерхов, выполняя роль их вожака.

Игорь Никитин и Владимир Путин, фото: Авиационный центр Панино

Путин и стерхи, фото: KП

Как сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская, по факту случившегося организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. Разрушений и пострадавших на земле нет.

Всего в результате крушения погибли два человека, личность пассажира вертолета устанавливается.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин после 2024 года останется у власти на должности премьера, как выяснил Bloomberg.

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