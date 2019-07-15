Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выступил с заявлением по теме продолжающейся на Донбассе войны. По его мнению конфликт можно завершить только путем переговоров, но не с Донецком и Луганском, а напрямую с Москвой, которая их поддерживает.

Об этом Дмитрий Разумков заявил в прямом эфире канала ICTV.

Видео: Телеканал ICTV

"Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. Я уверен, что сегодня представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" абсолютно не самостоятельны", - заявил Дмитрий Разумков.

По его словам, на противоположной стороне конфликта стоит Россия и полностью ей подконтрольные и управляемые так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Дмитрий Разумков уверен, что военным путем закончить эту войну невозможно. Политик считает, что переговоры по урегулированию конфликта должны вестись на нескольких уровнях и включать минский, Нормандский форматы, а также "расширенный" Нормандский формат, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы прикладываем сегодня максимум усилий, чтобы привлечь к этому процессу США и Великобританию. Я думаю, что это даст определенный толчок для развития ситуации в позитивном русле", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что Макрон рассказал о ближайших планах встретиться с Путиным, чтобы обсудить Украину и Нормандский формат.