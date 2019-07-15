Трагедия в поселке Смыга Ровенской области, где в результате взрыва в частном доме погибли двое детей (они нашли мину в сейфе у своего деда - Прим.Ред.) получила неожиданный поворот.

Прибывшие на место силовики изъяли в доме больше тысячи единиц взрывоопасных предметов в хозяйстве, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Момент обыска, фото: npu.gov.ua

"По результатам осмотра хозяйства 59-летнего дедушки погибших детей полицейские изъяли 1 149 единиц взрывчатых предметов. Это 31 минометная мина, 76 артиллерийских снарядов, 13 авиационных бомб, 5 гранат и 1 024 других взрывоопасных предметов", - уточнили в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц), ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с взрывным веществами и боеприпасами) и ч.1 ст. 263-1 (незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время изъятое еще обезвреживается саперами на удаленном полигоне.

Ранее "Страна" сообщала, что под Ровно нашли один из крупнейших в истории Украины подпольных арсеналов.