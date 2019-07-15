Намеченный на сегодня, 15 июля, старт индийского космического аппарата Chandrayaan 2 ("Чандраян-2"), который должен был высадить на поверхность спутника Земли посадочный модуль с луноходом был внезапно отложен.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO).

Причем отмена старта произошла всего за 56 до запуска двигателей.

"В связи с технической проблемой, возникшей за час до запуска, в качестве меры предосторожности запуск "Чандраян-2" отменен. Новая дата запуска будет объявлена позднее", - говорится в сообщении ISRO.

Запуск автоматической межпланетной станции планировалось осуществить с помощью трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III в 00:21 по Киеву с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

В случае успешной миссии Индия стала бы четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые определили время, когда Луна упадет на Землю.