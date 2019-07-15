Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выступил с очередным заявлением по больной для многих теме. Он считает, что вопросы декоммунизации должны решаться населением на местных референдумах, а не в столице и не в Раде. Об этом он рассказал в телеканала ICTV.

Видео: Телеканал ICTV

"Решения о переименовании городов, сел и улиц должны принимать те, кто непосредственно там находится и живет - то есть через местный референдум", - подчеркнул политик.

При этом он отметил, что к сожалению, даже местные советы также не всегда отражают в полном объеме те интересы, которые есть и которыми живут люди на местах.

Ранее "Страна" сообщала, что Разумков сообщил о глубоких дискуссиях внутри "Слуги народа" насчет гей-браков и марихуаны.

Также мы рассказывали, что Разумков рассказал о законодательных целях "Слуги народа" до конца 2019 года.