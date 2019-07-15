На встрече с избирателями один из лидеров "Оппозиционного блока", кандидат по 49 округу (Дружковка, Константиновка Донецкой области) Борис Колесников обозвал собеседника наглым хамом. Видео опубликовала "Украинская правда" на своем Telegram-канале.

Видео: YouTube/ Андрей Гаврилов

Слов избирателей на видео не разобрать, однако из контекста ясно, что Колесникова спросили о вырубке деревьев.

"Да что ты мне, ты посмотри на себя со стороны. Ты на себя посмотри, какой тунеядец, рожа уже в фотографию не влазит, и сидишь меня учишь - я к тебе поеду деревья вырубать", - ответил кандидат.

Затем Колесников назвал собеседника наглым хамом, бездельником и поставил себе в заслугу покупку лифтов.

"А ты голосуй за кого хочешь. За Гнатенко, который приедет сюда, проголосуй. Я купил новые лифты в Константиновке за 350 тысяч, а он отремонтировал старые по 600 ", - возмутился Колесников.

После этого один из избирателей передал политику пакет.

"Засунь себе его, знаешь куда. Чучело огородное", - отреагировал на дар Колесников.

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