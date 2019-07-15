С начала туристического сезона в мае в регионе, за который отвечает консульство Украины в Анталии, произошло 13 случаев смертей граждан Украины. Об этом в сообщил "Укринформу" консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко.

Как отметил дипломат, большинство умерших - это пожилые люди.

"С мая по июнь у нас 13 умерших граждан Украины. В основном это пожилые люди, которые приехали сюда на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья. Первая из причин – сердечные приступы, также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули, есть люди, приехавшие сюда на лечение и, к сожалению, не выдержавшие разнообразных медицинских процедур, которые осуществляли в больнице. Такие случаи есть и среди тех, кто приезжал чистить кровь, и онкобольные были", - рассказал Хоменко.

Также консул сказал, что многие проблемы у наших туристов возникают из-за несоблюдения общих правил поведения. Например, отдыхающие купаются после употребления алкогольных напитков.

"Есть также несколько граждан Украины, которые умерли естественной смертью, но при странных обстоятельствах. Сейчас этими делами занимается прокуратура и результаты рассмотрения этих дел будут сообщены родственникам погибших", - добавил чиновник.

За четыре месяца 2019 года турпоток из Украины в Турцию вырос на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Ранее "Страна" писала о том, что в Турецких отелях могут повторно в течение дня выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.

Мы также сообщали, что Турция в 2019 году вошла в первую десятку лучших стран для эмигрантов.