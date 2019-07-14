Микроавтобус Управления государственной охраны Украины (УГО) Volkswagen Transporter, входящий в кортеж президента Украины Владимира Зеленского, участвовал в ДТП, о котором стало известно "Стране" 14 июля вечером.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба УГО.

Как отмечено в сообщении, во время аварии никто не пострадал.

"Сегодня, 14 июля, микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. Жертв нет", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/ udoukyiv

Отмечается, что автомобиля президента среди участников ДТП не было. Кроме микроавтобуса, в аварию также попали два автомобиля, двигавшихся в попутном направлении.

В УГО уточнили, что штат организации укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям действующего законодательства Украины.

В настоящее время на месте ДТП работают правоохранительные органы.

Напомним, 13 июля на автодороге Полтава - Сумы столкнулись автомобили ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. За рулем последнего находился член партии "Слуга народа" Алексей Сердюков.

Ранее "Страна" писала о том, что два черных "мерса" из кортежа Зеленского покупали для Порошенко за $1,5 млн.