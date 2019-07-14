Желтые жилеты во время торжеств в Париже освистали президента Франции и вступили в столкновение с полицией. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Протестующие присоединились к зрителям парада в честь Дня взятия Бастилии и встретили свистом Эмманюэля Макрона, когда тот ехал в открытом автомобиле по Елисейским полям к площади Конкорд. Причем участники протестного движения не надели своих светоотражающих жилетов, чтобы раньше времени не привлекать внимание полиции, запретившей манифестации в кварталах, где проходят празднества. Вместо жилетов люди пришли с желтыми воздушными шарами.

Полиция вытеснила протестующих с места проведения парада. Впоследствии между желтыми жилетами и правоохранителями произошли стычки: группа из нескольких десятков человек попыталась прорваться сквозь ряды стражей порядка.

После парада события прокомментировал премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

"Я ничего не слышал отсюда. Я не сомневаюсь, что некоторые люди хотели выразить свое мнение. Всем известно, что они делают это в течение многих, многих суббот. Главное, что парад прошел хорошо и что мы смогли выразить армии, раненым военным нашу признательность и наше доверие", - заявил чиновник.

Ранее "Страна" писала о массовых беспорядках в Париже на День взятия Бастилии.

Мы также писали, что кульминацией парада в честь Дня взятия Бастилии стал полет изобретателя Фрэнки Запата на флайборде.