Телеканал 112 Украина, который в ночь на субботу обстреляли из гранатомета, отменяет показ ленты режиссера Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" по рекомендации Международного редакционного совета.

Об этом сообщили на телеканале.

"Международный редакционный совет рекомендовал руководству телеканала "112 Украина" отказаться от трансляции "Нерассказанной истории Украины". Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда "112 Украина" приняла решение отменить показ картины", - говорится в сообщении.

"Безопасность сотрудников телеканала "112 Украина" и сайта 112.ua для нас превыше всего. Мы благодарны Международному редакционному совету за быструю реакцию на ситуацию с угрозами телеканалу со стороны националистических сил. Кроме того, призываю Президента, министра внутренних дел, главу СБУ и всех, кого это касается, обеспечить наше право на работу и безопасность сотрудников холдинга", - заявил гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Также руководство телеканала обратилось с заявлениями в СБУ, ГПУ, МВД, а также к посольствам стран G7 и международных организаций с просьбой принять меры, чтобы избежать любых незаконных действий в отношении телеканала и его сотрудников.

Ранее "Страна" сообщала, что канал 112 Украина планировал 16 июля показать документальный фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна, а также о том, что фильм об Украине Оливера Стоуна завоевал Гран-при на итальянском кинофестивале.