Власти России отказались обсуждать с Японией возможность передачи двух южнокурильских островов. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Цитируя источник, близкий к переговорному процессу, японское агентство отмечает, что главной причиной отказа российской стороны даже обсуждать передачу островов, стало беспокойство по поводу японско-американского военного альянса. Кроме того, в России опасаются, что компромисс с Японией по территориальному вопросу негативно скажется на уровне поддержки власти населением.

Россия и Япония с середины ХХ века с перерывами ведут переговоры о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. В 2018 году президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней СССР согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, ставших советскими по итогам Второй мировой войны.

На июньской встрече "Большой двадцатки" Путин и Абэ подтвердили решимость продолжить переговоры по проблеме мирного договора и ведению совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.

Ранее "Страна" писала, что на сайте саммита G20 появилась видеозапись, где запечатлена карта Японии с включенными в нее четырьмя островами Курильской гряды, которые принадлежат России.

Также мы сообщали, что Япония не хочет мира с Россией, пока та не отдаст ей Южные Курилы.