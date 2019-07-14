Гвоздем программы Дня взятия Бастилии в Париже стал полет Зеленого гоблина из "Человека-паука"
Кульминацией парада в честь Дня взятия Бастилии во Франции стало появление изобретателя и спортсмена Фрэнки Запата на флайборде.
Его эффектное появление было похоже на полеты Зеленого гоблина из "Человека-паука".
Журналисты подметили внешнее сходство между французским изобретателем в футуристичном костюме и злодеем-изобретателем Зеленым гоблином.
"Во Франции прошел парад в честь Дня взятия Бастилии. Гвоздем программы стало появление французского изобретателя на флайборде. Не напоминает кадры из "Человека-паука"? Макрон, судя по видео, остался очень доволен эффектным вылетом. Возможно, он не знает, что в кино изобретатель стал злодеем", - пошутили в RT.
В соцсети канала даже смонтировали ролик, в котором съемки с парада очень похожи на кадры голливудского блокбастера о Человеке-пауке.
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Во Франции прошёл парад в честь Дня взятия Бастилии. Гвоздём программы стало появление французского изобретателя на флайборде. Не напоминает кадры из «Человека-паука»? Макрон, судя по видео, остался очень доволен эффектным вылетом. Возможно, он не знает, что в кино изобретатель стал злодеем
Видео: Instagram/ rtrussian
Фрэнки Запата, в отличие от Злого гоблина, ничего плохого не сделал. Он чемпионом Европы и мира по водным лыжам.
Долгие годы он занимался производством гидроциклов, а потом разработал собственный флайборд - комбинацию летающего скейтборда и реактивного ранца.
Ранее "Страна" писала о массовых беспорядках в Париже на День взятия Бастилии.
Мы также сообщали о визите Елены Зеленской на прием, устроенный посольством Франции в комплексе "Мистецький арсенал" по случаю Дня взятия Бастилии.