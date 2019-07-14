Кульминацией парада в честь Дня взятия Бастилии во Франции стало появление изобретателя и спортсмена Фрэнки Запата на флайборде.

Его эффектное появление было похоже на полеты Зеленого гоблина из "Человека-паука".

Журналисты подметили внешнее сходство между французским изобретателем в футуристичном костюме и злодеем-изобретателем Зеленым гоблином.

"Во Франции прошел парад в честь Дня взятия Бастилии. Гвоздем программы стало появление французского изобретателя на флайборде. Не напоминает кадры из "Человека-паука"? Макрон, судя по видео, остался очень доволен эффектным вылетом. Возможно, он не знает, что в кино изобретатель стал злодеем", - пошутили в RT.

В соцсети канала даже смонтировали ролик, в котором съемки с парада очень похожи на кадры голливудского блокбастера о Человеке-пауке.

Видео: Instagram/ rtrussian

Фрэнки Запата, в отличие от Злого гоблина, ничего плохого не сделал. Он чемпионом Европы и мира по водным лыжам.

Долгие годы он занимался производством гидроциклов, а потом разработал собственный флайборд - комбинацию летающего скейтборда и реактивного ранца.

Ранее "Страна" писала о массовых беспорядках в Париже на День взятия Бастилии.

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