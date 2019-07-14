Сербский теннисист Новак Джокович взял в воскресенье чемпионский титул Уимблдонского теннисного турнира с общим призовым фондом 38 млн фунтов.

В финальном поединке 32-летний победитель сумел одолеть в невероятном по накалу поединке самого титулованного на травяных кортах Уимблдона теннисиста в одиночных соревнованиях 37-летнего швейцарца Роджера Федерера - 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

Пятисетовый матч длился ровно 5 часов и вряд ли кого оставил равнодушным.

Теперь на счету Джоковича стало пять побед на Уимблдоне и 16 - на турнирах Grand Slam в целом. У опытного швейцарца осталось восемь уимблдонских титулов (21 - на Grand Slam).

Всего же эти звезды мирового тенниса встречались между собой 48 раз. Первая "ракетка" планеты Джокович побеждал 26 раз, Федерер (№3 ATP) - 22. В последний раз швейцарец обыгрывал серба на Итоговом турнире в Лондоне в 2015 году.

Ранее "Страна" сообщала, что первая ракетка Украины Свитолина остановилась в шаге от финала Уимблдона, а также о том, что украинка Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон.