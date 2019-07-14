Первая леди Украины посетила прием, устроенный посольством Франции в комплексе "Мистецький арсенал" по случаю Дня взятия Бастилии. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По словам корреспондента, на приеме Елена Зеленская со всеми охотно общается и соглашается сделать селфи. Первая леди выглядит уставшей, но держится бодро.

Владимира Зеленского нет рядом с супругой. Ее окружает только охрана из молодых парней. Охранники внимательно контролируют обстановку, но допускают к Зеленской людей, чтобы сфотографироваться или поговорить.



Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото корреспондента "Страны"

Помимо Зеленской, на прием приехали послы разных стран, украинские депутаты и министры. В их числе и американка Ульяна Супрун, а также французские бизнесмены.

Гостей потчуют лососем, сырами, фуагра и, конечно, французскими винами и шампанским.

В конце месяца срок пребывания в Украине посла Франции Изабель Дюмон подходит к концу. Посол подготовила небольшой сюрприз для гостей, сыграв на бандуре "Реве та стогне Дніпр широкий...".



Посол Франции Изабель Дюмон играет на бандуре. Фото корреспондента "Страны"

Напомним, в Париже День взятия Бастилии был отмечен массовыми беспорядками, в ходе которых 152 человека были задержаны.

А накануне праздника, 13 июля, сотни мигрантов ворвались в здание Пантеона, устроив протестную акцию.