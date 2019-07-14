Поблизости от шведского города Умео рухнул спортивный самолет с девятью людьми на борту, которые все погибли. Об этом сообщает сайт The Local.

Пассажирами самолета были парашютисты, которые собирались выполнить прыжок.

"Девять человек погибли после того, как самолет, на котором они летели, чтобы совершить прыжок с парашютом, упал на остров недалеко от северного города Умео", - пишут шведские СМИ.

Самолет модели GA8 Airvan. Фото: thelocal.se

Самолет модели GA8 Airvan вылетел из аэропорта Умео в воскресенье в 13:30. Спустя полчаса пилот подал сигнал тревоги, после чего воздушное судно упало, накренившись носом в землю. Причина случившегося пока неизвестна.

"Похоже, что-то случилось сразу после взлета", - предположила сотрудница местных служб спасения Конни Кварфордт.

Тела всех погибших были найдены неподалеку от самолета. По словам очевидцев трагедии, люди выпрыгнули из падающей машины и разбились.

На месте катастрофы работают следователи и спасатели. Части самолета упали в реку, их извлекают при помощи лодок.

Напомним, 13 июля в аэропорту "Киев" (бывший "Жуляны") у пассажирского лайнера белорусской авиакомпании Belavia сломалось шасси. Пассажиры чудом не пострадали.

"Страна" публиковала видеозапись крушения белорусского самолета.