Первый день новой рабочей недели в Украине обещает быть теплым, но немного дождливым. Об этом пишет на своей Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, вероятность дождей с грозами очень высока на западе, севере страны и в большинстве центральных областей. При этом грозы могут сопровождаться ливнями и шквалами. А вот в Днепропетровской области, на юге и востоке Украины существенные осадки вряд ли омрачат теплый день.

Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах + 20 - + 25 градусов, на юге и юго-востоке - + 24 - + 29 градусов.

Киевлянам и гостям столицы в понедельник следует брать зонты, так как местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха в Киеве предполагается в пределах +21 - +22 градусов.

В целом в понедельник погода будет комфортной - без перегибов в прохладу и жару.

Фото: Facebook/ tala.didenko

Укргидметцентр также обещал тепло и дожди на новой рабочей неделе.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за непогоды в Киеве 14 июля вырвало асфальт.