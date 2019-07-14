Синоптик сообщила, какой будет в Украине погода в первый рабочий день недели
Первый день новой рабочей недели в Украине обещает быть теплым, но немного дождливым. Об этом пишет на своей Facebook синоптик Наталья Диденко.
По словам синоптика, вероятность дождей с грозами очень высока на западе, севере страны и в большинстве центральных областей. При этом грозы могут сопровождаться ливнями и шквалами. А вот в Днепропетровской области, на юге и востоке Украины существенные осадки вряд ли омрачат теплый день.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах + 20 - + 25 градусов, на юге и юго-востоке - + 24 - + 29 градусов.
Киевлянам и гостям столицы в понедельник следует брать зонты, так как местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха в Киеве предполагается в пределах +21 - +22 градусов.
В целом в понедельник погода будет комфортной - без перегибов в прохладу и жару.
Фото: Facebook/ tala.didenko
Укргидметцентр также обещал тепло и дожди на новой рабочей неделе.
Ранее "Страна" сообщала, что из-за непогоды в Киеве 14 июля вырвало асфальт.