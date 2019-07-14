На дорогах Днепра был замечен наци-мобиль - джип с символами немецких нацистов. Об этом написал в своем Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Долинский опубликовал фотографию джипа, сделанную Сергеем Черкасским, и обратил внимание на обилие нацистской символики.

Фото: Facebook

"В Днепре засекли реальный наци-мобиль с полным наци-тюнингом: он украшен нацистским символом "вольфсангель", нацистским орлом и имеет госномер "14-88" - символ неонацистов. Интересно, кому принадлежит этот нацимобиль?" - задается вопросом автор поста.

Скриншот: Facebook

Вольфсангель (волчий крюк) был эмблемой дивизии СС "Дас Райх". В зеркальном виде он присутствует в эмблеме полка Национальной гвардии Украины "Азов".

14/88 — это кодовый лозунг националистов, в котором зашифрованы фраза из 14 слов члена организации белых сепаратистов "The Order" Дэвида Лэйна нацистское приветствие "Heil Hitler!".

Ранее "Страна" сообщала, что 4 июля на акцию Петра Порошенко под Конституционным судом пришел порохобот со свастикой на руке.

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