Недавно в Черновцах патрульных с надеждой ждал 93-летний дедушка, который не понимал ни где он находится, ни где живет.

Об этом рассказывает пресс-служба патрульной полиции области.

К счастью, дедушка имел при себе паспорт. Патрульные установили его адрес и отвезли домой. Увидев дом, дедушка сильно обрадовался и был бесконечно благодарен. Соседи сказали, что человек проживает сам и страдает склерозом.

Похожая история произошла с полтавскими патрульными. Помощи нуждалась 77-летняя женщина. Инспекторы нашли контакты ее дочери и отвезли женщину домой, где ее ждала семья.

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