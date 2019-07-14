В Париже в воскресенье 152 человека были задержаны во время празднования Дня взятия Бастилии. Об этом сообщает агентство AFP.

"Парижские власти заявили, что 152 человека были задержаны еще до того, как произошли столкновения", - говорится в сообщении.

Источники издания сообщили, что два лидера движения "желтых жилетов", Жером Родригес и Максим Николь, были также задержаны.

В большинстве случаев причиной задержания стала организация незаявленной демонстрации, насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также порча государственной собственности и ношение запрещенного оружия, сообщает BFM TV.

14-Juillet: tensions sur les Champs-Élysées après le défilé pic.twitter.com/H6oOm0e27U — BFMTV (@BFMTV) 14 июля 2019 г.

В воскресенье в Париже на Елисейских полях прошел военный парад в честь национального праздника - Дня взятия Бастилии. На праздник были приглашены европейские лидеры, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее сообщалось, что в Париже накануне праздника Дня взятия Бастилии сотни мигрантов захватили здание Пантеона.

Еще мы отмечали, что в Париже 13 июля состоялась встреча по восстановлению "Нормандского формата".