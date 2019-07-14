Патрульные задержали предполагаемого преступника - мариупольского убийцу, который застрелил водителя. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции.

Происшествие произошло вчера вечером на улице Правобережной. По предварительным данным двое водителей поссорились, в результате чего один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону другого, после чего уехал.

До приезда скорой, раненый мужчина был жив, поэтому экипаж патрульных бросился оказывать домедицинскую помощь пострадавшему. Другие же экипажи отрабатывали территорию по ориентированию.

Через некоторое время, патрульные обнаружили автомобиль предполагаемого преступника и задержали самого мужчины. Как пояснил задержанный, пистолет он выбросил в траву, по дороге с места преступления.

К сожалению, ранение оказалось несовместимым с жизнью, со пострадавший скончался в больнице.

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