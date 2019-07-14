Выставленная днем 14 июля на торги картина "Санкюлоты" заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой ушла за 3,5 тысячи у.е. Об этом сотрудница нашего издания сообщила на своей странице в Facebook.

Торги продлились всего 7 часов. Окончательная стоимость лота Facebook-аукциона превысила начальную в 5 раз. Покупателем полотна с Зеленским на первом плане стал бизнесмен, продюсер и директор канала 3S.TV Павел Елизаров.

Замглавреда "Страны" поделилась подробностями торгов.

"Аукцион был жарким. За картину в стиле "Арт-экстази" соревновалось 5 покупателей и на финишную прямую вышли бизнесмен Сандлер и продюсер Шустера - Павел Елизаров. Под финал цена перевалила за 3000 и по итогу картина была продана за 3500 у.е.", - рассказала Крюкова.

Также автор картины обратилась к президенту Украины.

"Гражданин президент! Купайтесь, раздевайтесь, путешествуйте, танцуйте, хамите, качайтесь, сэлфитесь - живите на полную! Вместе со своими друзьями. У меня так картины хорошо продаются", - написала Крюкова в посте об окончании торгов.

Фото: Facebook

О начале аукциона "Страна" сообщала сегодня.

Ранее "Страна" писала о продажах других работ Светланы Крюковой, в частности, картины "Золотая шаурма".