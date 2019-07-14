Картину с Зеленским, Богданом и танцовщицей продали на аукционе за 3500 долларов
Выставленная днем 14 июля на торги картина "Санкюлоты" заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой ушла за 3,5 тысячи у.е. Об этом сотрудница нашего издания сообщила на своей странице в Facebook.
Торги продлились всего 7 часов. Окончательная стоимость лота Facebook-аукциона превысила начальную в 5 раз. Покупателем полотна с Зеленским на первом плане стал бизнесмен, продюсер и директор канала 3S.TV Павел Елизаров.
Замглавреда "Страны" поделилась подробностями торгов.
"Аукцион был жарким. За картину в стиле "Арт-экстази" соревновалось 5 покупателей и на финишную прямую вышли бизнесмен Сандлер и продюсер Шустера - Павел Елизаров. Под финал цена перевалила за 3000 и по итогу картина была продана за 3500 у.е.", - рассказала Крюкова.
Также автор картины обратилась к президенту Украины.
"Гражданин президент! Купайтесь, раздевайтесь, путешествуйте, танцуйте, хамите, качайтесь, сэлфитесь - живите на полную! Вместе со своими друзьями. У меня так картины хорошо продаются", - написала Крюкова в посте об окончании торгов.
Фото: Facebook
О начале аукциона "Страна" сообщала сегодня.
Ранее "Страна" писала о продажах других работ Светланы Крюковой, в частности, картины "Золотая шаурма".