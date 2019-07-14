В субботу, 14 июля, в Азербайджане упала ветвь 500-летнего платана, из-за чего пострадало 19 человек. Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Происшествие случилось перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе страны, куда традиционно съезжается много туристов. Отдел информации Госагентства по туризму заявляет, что ветка травмировала 19 человек.

"Среди пострадавших есть граждане зарубежных стран. По предварительной информации, в связи с происшествием 19 человек обратились в Шекинскую районную центральную больницу. Двое из них размещены в больницу, оставшимся оказали первую медицинскую помощь, лечение некоторых из них продолжается. Из-за разместившихся в больнице двоих пострадавших из столицы были вызваны высококвалифицированные специалисты", - говорится в сообщении.



Фото: haqqin.az

На месте происшествия правоохранители ведут расследование. Ко дворцу в Шеки также выехало руководство Госагентства по туризму. А Генпрокуратура, МЧС и министерство здравоохранения открыли горячие линии.

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