В Сумской области в результате падение вертолета Ми-2 погиб пилот. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 15.29 воскресенья в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с.Яблочное Великописаривского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолета МИ-2", - говорится в сообщении.

Вследствие падения аппарата погиб пилот. Причины падения вертолета Ми-2 пока неизвестны.

На место происшествия выезжали 9 спасателей ГСЧС и три единицы техники.

Ранее "Страна" сообщала, что в первый день июля на севере Германии случилась авиакатастрофа - рухнул военный вертолет.

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