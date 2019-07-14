Появились фото с места падения вертолета Ми-2 под Сумами, где погиб пилот
В Сумской области в результате падение вертолета Ми-2 погиб пилот. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В 15.29 воскресенья в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с.Яблочное Великописаривского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолета МИ-2", - говорится в сообщении.
Вследствие падения аппарата погиб пилот. Причины падения вертолета Ми-2 пока неизвестны.
На место происшествия выезжали 9 спасателей ГСЧС и три единицы техники.
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