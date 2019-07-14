И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поделилась секретами, как правильно выбирать мороженное, чтобы не заработать отравление. Правила покупки летнего десерта чиновница написала на своем Facebook.

Супрун отметила, что в магазине следует обращать внимание не только на срок годности продукта, но также проверять соблюдение температурного режима хранения мороженого - не выше -16°С.

Затем и.о. министра перечислила признаки качественного мороженого. Среди них правильная форма, отсутствие инея внутри упаковки и кристаллов льда в самом продукте, равномерная консистенция. Кроме того, на глазури не должно быть налета или трещин.

Скриншот: Facebook/ ulanasuprun

В заключение Супрун напомнила, что мороженое - это прежде всего десерт, а не средство спасения от жары.

"Для того чтобы лучше чувствовать себя в жаркую погоду, нужно много пить и потеть, а также находиться в тени и защищать себя от прямых солнечных лучей", - порекомендовала чиновница.

Видео: Facebook/ ulanasuprun

Напомним, ранее Супрун предлагала лечить мороженым больное горло.

Сегодня Супрун также успела посоветовать в Facebook, как сохранить здоровье и избежать преждевременной смерти.