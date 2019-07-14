На перегоне Люботин - Западный под Харьковом возник пожар в кабине электровоза грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщение о пожаре поступило 14 июля в 10:17 на номер 101. Возгорание произошло вблизи села Буцковка Валковского района Харьковской области, когда состав двигался по перегону Люботин - Западный.

К месту вызова быстро прибыли два пожарно-спасательных подразделения ГСЧС и пожарный поезд. Как отмечено в сообщении, спасатели увидели, что загорелись отсеки электровоза, который перевозили на ремонт

"По прибытию на место было установлено, что горит кабина и тяговая установка неработающего электровоза, который транспортировался на ремонт другим электровозом. Площадь пожара составляла около 30 кв.м. Непосредственно подвижной состав состоял из двух электровозов (работающий и неработающий) и 56 грузовых вагонов. Двигался из Полтавы в Харьков", - сказано на сайте ГСЧС.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Пожар был локализован за час и полностью ликвидирован к 12:32. Пострадавших и погибших нет.

Однако в результате происшествия произошел сбой в движении железнодорожного транспорта на участке.

Как ранее сообщала "Страна", 13 июля в Харькове на ходу вспыхнул и полностью сгорел маршрутный автобус.

А 11 июня в Киеве на территории ВДНХ во время Atlas Weekend огонь охватил павильон.