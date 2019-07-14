Коммунальная корпорация "Киевавтодор" начинает работы по капитальному ремонту покрытия ул. Степана Бандеры.

Отмечается, что во время работ на магистрали будем заменена песчано-щебеночная подушка, бордюры, покрытие проезжей части и тротуаров. А еще на проспекте появится велодорожка, энергосберегающее освещение и современное барьерное ограждение.

"Начаты работы на участке между ул. Героев Сталинграда и ул. Богатырской (в направлении станции метро "Почайна"). Поэтому, с 23:00 14 июля движение в обоих направлениях будет организовано по четной стороне проспекта", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Киеврада будет снова переименовывать столичные проспекты в честь Бандеры и Шухевича.

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