Первая ракетка Украины и полуфиналистка Уимблдона-2019 Элина Свитолина прилетела в свой родной город - Одессу. Снимок с одесского пляжа теннисистка опубликовала у себя в Instagram.

Приезд в родной город вызывал у спортсменки радостные чувства. Она поделилась ими в записи, а еще рассказала, что стала гостьей Х юбилейного Одесского кинофестиваля.

"Счастлива посетить родной город и отпраздновать десятилетие Одесского международного кинофестиваля вместе с известными кинодеятелями Катрин Денев, Роуз Макгоуэн и многими другими! До встречи в Одессе!", - написала Свитолина в соцсети.

Скриншот: Instagram/ elisvitolina

Напомним, 11 июля в полуфинале Уимблдона Свитолина проиграла сопернице из Румынии Симоне Халеп.

"Страна" сообщала, что 14 июля во время финального матча Уимблдона-2019 в мужском парном разряде французский теннисист Николя Май дважды был травмирован.