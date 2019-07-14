В Киеве 43-летний турист из Ирландии около трех недель жил на улице и просил еду у прохожих. Мужчину ограбили на железнодорожном вокзале, оставив без денег и обратного билета, передает "Информатор".

За время бродяжничества ирландца несколько раз избили, а неравнодушным прохожим он сказал, что единственным его желанием было напиться и умереть.

Избитого и просящего еду туриста из Ирландии обнаружили в Мариинском парке две девушки, которые там гуляли. Он рассказал им свою историю, после чего девушки вызвали полицию и скорую помощь.

Отмечается, что около пяти недель назад 43-летний житель Дублина по имени Барри Кеннеди приехал в Киев в качестве туриста. Пробыв в Киеве неделю, он планировал поехать в Одессу и купил билет на поезд. Однако планам Барри, к сожалению, не суждено было сбыться. На Центральном железнодорожном вокзале к нему подошла женщина и украла у него все личные вещи, включая телефон и обратный билет на самолет. Растерянный мужчина обратился в консульство Ирландии в Украине, где ему, по непонятным причинам, отказали в помощи.

Следующие три недели для Барри Кеннеди превратились в настоящий ад. Без денег, не зная языка, он жил на улице, просил еду у прохожих и пытался забыться, употребляя алкоголь. По его словам, все было как в тумане. За три недели бродяжничества иностранца несколько раз сильно избили. Он обращался в полицию, но особой помощи от них не получал. Он обращался в больницы, но оттуда его буквально выгоняли, требуя денег, которых у него попросту не было. Он признался, что от отчаяния, безысходности и постоянных отказов в помощи, он хотел просто напиться и умереть.

Субботним вечером, 13 июля, лежащий на лавке в Мариинском парке бродяга обратился к двум проходящим мимо девушкам на английском языке и спросил, понимают ли они его.

После утвердительного ответа девушек, избитый, грязный и измученный мужчина, все так же на английском языке, попросил купить ему еды. Подруги помогли бродяге и попросили рассказать, что произошло.

Услышав историю Барри Кеннеди, девушки немедленно вызвали полицию и скорую помощь. Кроме того, нашлись и другие небезразличные люди, которые готовы были оказать посильную помощь.

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