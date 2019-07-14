В Запорожской области колонна автобусов с детьми, возвращавшихся с курортов, попала в ДТП.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Это Запорожье".

По предварительной информации причина происшествия - обгон колонны легковыми авто.

Как видно на фото легковушки сильно побиты, а один из автобусов угодил в кювет. К счастью пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали.

Как стало известно "Стране" из источников в Управлении госохраны, обгоняли колонну два Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и бус службы безопасности президента. Они возвращались в Киев, в то время как Зеленский улетел в столицу на самолете.

"В УГО из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате сейчас работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда - и ДТП", - добавил источник.

Ранее сообщалось, что в жутком ДТП под Полтавой участвовал топ-партиец Зеленского.

Также мы писали, что позже глава полтавского отделения "Слуги народа" признался, что был за рулем во время смертельного ДТП под Полтавой.