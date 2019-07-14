Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич считает, что команда в новом сезоне нуждается в усилении атаки.

Об этом он рассказал в интервью официальному сайту клуба.

Во время интервью тренер подвел итоги недавних сборов в Австрии и поделился планами команды.

"Хотелось бы еще, чтобы в атакующей линии появилась конкуренция. Потому что существуют проблемы у того же Русина со спиной. Он не всегда может работать на максимальных своих усилиях со 100% готовностью. Так что в атаке мы нуждаемся в усилении", - сказал наставник "Динамо".

Кроме того, Хацкевич пояснил, почему клуб отдал в аренду двух чемпионов мира U-20: нападающего Владислава Супрягу и полузащитника Сергея Булецу.

"У Булецы и Супряги меньше игровой практики, в "Днепре" будут больше получать. Они еще моложе, это 20-летние ребята. То, что они чемпионы мира, это великолепно. Но жизнь продолжается. У нас и так достаточно молодая команда была в прошлом году. Надо уже в этом году, чтобы те молодые футболисты, которые есть, боролись и в чемпионате, и в Лиге чемпионов и в Кубке", - отметил белорусский тренер.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Хацкевич также рассказал о ближайших играх клуба в Киеве.

"17 июля собираемся, у нас будет и двухразовая работа. 21 июля мы играем два матча. На базе будет поединок с "Оболонь-Бровар" и вечер играем с "Колосом". Всех приглашаем на эти две игры. Увидите уже команду в Киеве", - сказал футбольный наставник.

Напомним, 13 июля на стадионе города Йенбах (Австрия) киевское "Динамо" сыграло вничью с лондонским клубом "Брентфорд".

А 5 июля в рамках предсезонного сбора в Австрии киевляне провели товарищеский матч против австрийского клуба "Ваккер" и разгромили соперников со счетом 3:0.