Ведущих канала NewsOne Василия Голованова и Елену Кирик внесли на скандальный сайт "Миротворец" за якобы "антиукраинскую пропаганду". Личные данные сотрудников телеканала появились на портале.

Генеральному продюсеру NewsOne Голованову и ведущей "Личной территории", "Большого вечера" и Live-эфиров Кирик обвиняют в организации телемоста с российским каналом.

Скриншот: myrotvorets.center

В обвинении на "Миротворце" ссылаются на оценку СБУ и СНБО.



Скриншот: myrotvorets.center

Напомним, сайт "Миротворец" начал работать в 2014 году по инициативе экс-советника главы МВД Украины Антона Гращенко. Авторы портала размещают личные данные людей, которых считают "агентами Кремля" и сепаратистами.

В тоже время уже давно сайт активно критикуется за то, что туда попадают не "агенты Кремля", а лица неудобные власти.

Недавно на "Миротворец" в связи несостоявшимся телемостом Украина-Россия попал Андрей Малахов.

В начале лета на сайте появилась анкета Владимира Познера - за "сознательное нарушение государственной границы Украины".