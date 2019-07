Французскому теннисисту Николя Маю дважды досталось во время финального матча Уимблдона-2019 в мужском парном разряде. Маю играл в финале в паре со своим соотечественником Эдуардом Роже-Вассленом против колумбийского дуэта в составе Хуана-Себастьяна Кабаля и Роберта Фара.

В первом сете Маю получил мячом по лицу - француз не успел увернуться после сильнейшего удара соперника. Маю несколько минут приходил в себя, ему понадобилась помощь врачей.

Однако на этом невезение француза не закончилось. В решающей пятой партии после удара соперника мяч попал Маю в пах. "Снова! Вы можете в это поверить?", - сказал комментатор трансляции.

В кадр телетрансляции также попал известный американский актер Вуди Харрельсон, который замер с открытым ртом.

"Это самый ужасный и жестокий теннисный матч, который я когда-либо видел, десятилетиями следя за спортом", - подписал видео в Twitter журналист.

This is the most gruesome and violent tennis match I've seen in decades of watching the sport, and this is the least of it pic.twitter.com/zs6eAQkYAA