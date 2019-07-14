14 июля в 09:25 энергоблок №1 крупнейшей в Украине Запорожской АЭС был подключен к энергосети после завершения текущего ремонта. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" на сайте компании.

Энергоблок №1 Запорожской атомной станции был отключен от сети для проведения текущего ремонта 10 июля 2019 года. Теперь на станции работают четыре энергоблока из шести.

"В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Запорожской АЭС с суммарной нагрузкой 3 385 МВт. На энергоблоке №2 идут 124-е сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 42-е сутки планового среднего ремонта. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении пресс-службы "Энергоатома".

Компания также заявляет, что радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территории вокруг АЭС радиусом 2,5 км) составляет 8-12 микрорентген в час. Этот показатель соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Напомним, в марте Запорожская АЭС отключила второй блок от энергосистемы для проведения планового капитального ремонта, который завершится 18 августа.

Ранее "Страна" разбиралась, сколько всего энергоблоков из четырех АЭС страны подключено к энергосистеме Украины.